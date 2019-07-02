ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч рублей по жалобам на задержания на митингах

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 75 тысяч евро семерым гражданам России в качестве компенсации за задержания на акциях протеста, передает «Дождь».

Среди истцов – глава движения «За права человека» Лев Пономарев, активисты Михаил Кригер и Михаил Шнейдер и другие. Они жаловались на задержания в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске на мирных акциях в 2006, 2007 и 2010 годах. В том числе была жалоба на акцию 2006 года у здания ФСБ в Москве. Мэрия Москвы тогда отказалась согласовывать акцию, и протестующих задержали.

ЕСПЧ признал, что в отношении задержанных была нарушена ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека (право на свободу собраний). Также по нескольким жалобам суд признал нарушение ст. 13 конвенции (право на эффективное средство защиты). Кроме общей суммы 75 тысяч евро, Россию обязали выплатить 22 тысячи евро для покрытия судебных издержек истцов.