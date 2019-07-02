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15:59

Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева из СИЗО

фото ЗакС политика Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева из СИЗО

Сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук «Клуб 1 июля» опубликовало письмо в поддержку 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене. В нем  академики призвали отпустить из СИЗО Кудрявцева и его начальника Романа Ковалева, преподавателя Московского физико-технического института.

Академики указали, что ФСБ поставила под сомнение выводы экспертов и возбудила дело спустя пять лет после успешного завершения проекта Transhyberian в 2013 года. Этот проект был полностью открытым, в нем участвовали российские и европейские институты, подчеркнуто в письме. Полученные российскими учеными результаты прошли все экспертизы и были разрешены к отправке за границу и публикации в открытой печати,  но в 2018 году дело по ст. 275 УК РФ (государственная измены) все равно было возбуждено.

Кудрявцев страдает рядом тяжелых заболеваний – диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и почек, подчеркнули ученые. Проведенные в сентябре 2018-го и в мае 2019 года обследования выявили ухудшение состояние его здоровья, в СИЗО нет постоянного медицинского контроля и невозможно придерживаться предписанной врачами диеты и других рекомендаций, говорится в письме.

«Члены Клуба 1 июля призывают смягчить меру пресечения Кудрявцеву и Ковалеву, переведя их под домашний арест до окончания следствия. Мы также настаиваем на проведении объективного расследования, в котором обвинение не было бы обусловлено политической целесообразностью, а результаты судебной экспертизы не зависели бы от текущей международной обстановки», - заявили авторы письма.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене. Поводом стала его научная переписка с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга, СПЧ и президент РАН Александр Сергеев. Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить», и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».


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