Цивилев просит Роспотребнадзор проверить мясо из-за отравления шавермой 53 человек

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев обратился к главе управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой с просьбой проверить поставщиков куриного мяса для шавермы в заведениях города.

Поводом для обращения стало массовое отравление шавермой в кафе «Еврокебаб». По последним данным, чесночным соусом для шавермы отравились 53 человек, у всех пострадавших в анализах медики нашли сальмонеллу, передает «Интерфакс».

Как показала проверка Роспотребнадзора, у сотрудников «Еврокебаба» не было санитарных книжек, а руководство не уведомило об открытии кафе, которое работает уже около месяца, отметил Цивилев. Кроме проверки мяса, депутат просит направить материалы проверки в правоохранительные органы, чтобы они решили, есть ли признаки состава нарушения ст. 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности).

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