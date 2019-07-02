Петербургский суд согласился, что полиция сама остановила шествие на 1 мая

Куйбышевский районный суд 2 июля прекратил дело задержанного на шествии 1 мая активиста «Открытой России» Сергея Кузина. Об этом ЗАКС.Ру сообщила координатор движения и юрист «Правозащита Открытки» Анастасия Буракова.

Она рассказала, что до этого аналогичные решения суд принял по другим задержанным на Первомайском шествии: Петра Трофимова и Василия Кунина. Им вменялось нарушение установленного порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП): активисты якобы «допустили остановку» во время согласованного шествия, тем самым превратив его в несогласованный митинг.

По словам Бураковой, защита предоставила в суд видеозапись. На ней видно, что шествие остановили сотрудники правоохранительных органов – с этим согласился и суд.

- Стороной защиты была представлена видеозапись, которая опровергает изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства. Сотрудники полиции и Росгвардии сами перегородили дорогу, не давай колонне двигаться. А также, в случае с Трофимовым, задержания начались ещё до начала движения колонны, - рассказала координатор «Открытой России».

При этом, другие суды по аналогичным делам задержанных на шествии могут принять иное решение, считает Буракова. На решение Куйбышевского районного суда сослаться не получится.

- У нас не прецедентное право, поэтому на решения другого суда сослаться нельзя. Могут вынести совсем обратное [решение], и это будет законно. Но это дает санкции другим ребятам тоже за отсутствием состава правонарушения прекратиться, - уточнила юрист.

Она добавила, что каждое дело должно рассматриваться отдельно. Однако в суд можно предоставить как доказательства видеозаписи, на которых видны момент задержания обвиняемого и действия правоохранительных органов по остановке шествия, сказала Буракова.

Напомним, во время шествия общедемократической колонны на 1 мая в Петербурге задержали более 60 человек. Отправлять людей в автозаки полиция начала ещё до начала шествия. Во время прохода по Невскому проспекту колонна несколько раз останавливалась, когда полиция начинала задержания. Правоохранительные органы заявили, что раз шествие встало – это уже митинг, а он согласован не был.

София Саттарова

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