СМИ: Причиной пожара на глубоководном аппарате у Североморска стало короткое замыкание

Причиной пожара, из-за которого погибли 14 моряков-подводников, стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

По данным издания, возгорание произошло на станции с бортовым номером АС-31 – в других источниках указан АС-12, известный как «Лошарик». Экипаж самостоятельно потушил пожар, но моряки отравились парами горения.

Инцидент произошел в Баренцевом море, в военно-морской клинический госпиталь Североморска доставили 4-5 выживших, пишет Baza. По данным издания, у них диагностировали отравление продуктами горения и контузию. Погибшие моряки были офицерами, элитой Военно-морского флота РФ, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник.

Президент Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и намерен в ближайшее время встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис в Facebook заявил, что регион готов «оказать все необходимое содействие» Северному флоту.

О гибели моряков в Минобороны сообщили 2 июля. Следственный комитет проводит проверку.