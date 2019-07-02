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2 июля, 20:18

Неизвестный напал с ножом на активистов кампании против незаконной торговли

фото ЗакС политика Неизвестный напал с ножом на активистов кампании против незаконной торговли

Активисты общественной кампании против незаконной торговли 2 июля провели рейд у станции метро «Проспект Большевиков», когда на них с ножом напал неизвестный. Пострадавших нет, сообщил ЗАКС.Ру один из активистов Александр Виноградов. 

Он рассказал, что мужчина напал во время прямой трансляции с места незаконной торговли – в паблике "VinogradovLife & Незаконная торговля" сохранилось видео происшествия. Виноградов никогда до этого не видел нападавшего. Также активист заявил, что мужчина не был одним из торговцев, и неизвестно, почему решил напасть. Он был настроен серьезно – «просто так люди нож не достают», уверен общественник.

Неизвестный скрылся с места преступления, добавил Виноградов. Он сообщил, что бежал за нападавшим, но ему помешал сотрудник Росгвардии.

- Я побежал за этим, который на нас нападал. Перебежали маленькую улочку, он периодически останавливался, пытался показать, что у него нож и что он сейчас нападет. И удивительным образом сзади меня буквально через шесть шагов оказался сотрудник Росгвардии, который меня придерживал, а он (нападавший – прим. ЗАКС.Ру) продолжал убегать дальше и дальше, - рассказал Виноградов.

По его словам, за 7-10 дней до инцидента он узнал об угрозе возможного нападения на активистов, выступающих против незаконной торговли. 

- При этом, я хочу особо подчеркнуть, что 7 или 10 дней назад у меня была информация, что нас попытаются устранить физически. Я звонил по телефону «02» и сообщал эту информацию, - поделился активист.

Сейчас Виноградов намерен отправиться в отделение полиции и написать заявление о происшествии.  

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