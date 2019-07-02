При пожаре на глубоководном аппарате у Североморска погибли семь капитанов первого ранга

Среди 14 погибших моряков-подводников при аварии в северных морях было семь капитанов первого ранга и два Героя России, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Владимира Путина.

Путин выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им поддержку. Также он поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и лично заслушать доклады по трагедии.

14 моряков-подводников погибли в территориальных водах России при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, отравившись парами горения. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку.