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9:36

Канада отказалась выдавать визы жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

фото ЗакС политика Канада отказалась выдавать визы жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канада отказывается выдавать визы жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами, заявила глава канадского МИД Христи Фриланд.

«На сегодняшний день Канада примет меры, чтобы эти паспорта не могли быть использованы для поездки в Канаду», - приводит слова Фриланд «МБХ медиа».

По ее словам, речь не идет о законных владельцах российских паспортов. Как будут отличать жителей регионов, получивших паспорта до начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году, неясно.

Меры не направлены на то, чтоюы «не допустить жителей оккупированных территорий Донбасса в Канаду», подчеркнула глава МИД Канады. «Граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного Донбасса, могут подать документы на визу в Канаду, используя свои украинские паспорта», - пояснила она.

В апреле президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства России для жителей ЛНР и ДНР.

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13:40    
10:04 Все правильно! Нечего этому сброду делать в Канаде! Предали Украину, предадут и Россию!!!

10:04    
Сейчас в ДНР и ЛНР проживает около 4(!!!!!!!) миллионов человек, этнических РУССКИХ и пророссийских граждан, бандеровцы и прозападники свалили оттуда ещё в 2014г. Сейчас очень серьёзный ажиотаж в республиках на получение российского гражданства, которое уже получили тысячи человек! Никто из них и не думает о каких-то мифических поездках в Канаду! Не хрен в ней совершенно делать, кленовые листья в парках собирать, что ли???

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