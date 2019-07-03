Канада отказалась выдавать визы жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канада отказывается выдавать визы жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами, заявила глава канадского МИД Христи Фриланд.

«На сегодняшний день Канада примет меры, чтобы эти паспорта не могли быть использованы для поездки в Канаду», - приводит слова Фриланд «МБХ медиа».

По ее словам, речь не идет о законных владельцах российских паспортов. Как будут отличать жителей регионов, получивших паспорта до начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году, неясно.

Меры не направлены на то, чтоюы «не допустить жителей оккупированных территорий Донбасса в Канаду», подчеркнула глава МИД Канады. «Граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного Донбасса, могут подать документы на визу в Канаду, используя свои украинские паспорта», - пояснила она.

В апреле президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства России для жителей ЛНР и ДНР.