Очевидцы заметили крупные нефтяные пятна на Неве

На Неве в районе Большеохтинского моста образовались пятна от нефтепродуктов, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Большие маслянистые пятна заметили утром 3 июля. В комментариях предположили, что это – вина проходящих по Неве кораблей.

Неделю назад петербуржцы уже замечали нефтяные пятна в районе Володарского моста и на стрелке Васильевского острова. Тогда в Росприроднадзоре сообщили, что произошло это из-за прохода судов, и поскольку загрязнение было незначительным, поверхность реки обработали активной пеной. В ведомстве пояснили, что недобросовестные судовладельцы сбрасывают льяльные воды в реки и каналах, желая сэкономить, и попросили петербуржцев снимать на видео момент сброса, если есть возможность.