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10:58

Жалобы 24 пользователей Telegram на блокировку направлены в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Жалобы 24 пользователей Telegram на блокировку направлены в ЕСПЧ

Адвокаты направили в Европейский суд по правам человека 24 жалобы пользователей Telegram на блокировку мессенджера в России, передает «Роскомсвобода».

Юрист Саркис Дарбинян указал, что российская система СОРМ была признана ЕСПЧ нарушающей требования ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека (право на уважение частной жизни). Случилось это, когда суд рассматривал жалобу журналиста Романа Захарова в 2015 году на прослушку телефонных звонков.

Пользователи Telegram жаловались и в российские суды, но их иски отклонили. В ЕСПЧ уже поступили иски самого мессенджера на штраф и блокировку и жалобы журналистов Александра Плющева и Олега Кашина, которые видят в требовании ФСБ нарушение права на тайну источников информации.

В августе 2018 года Верховный суд повторно отклонил жалобу представителей Telegram на признание законным требования ФСБ передать ключи шифрования для чтения сообщений. До этот Верховный суд, отклоняя иск мессенджера, сослался на то, что переписка граждан в мессенджерах не относится к охраняемой законом тайне, которая требует судебного решения для доступа ФСБ.

Telegram отказывался передать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам, за что с апреля его блокируют в России. С тех пор РКН успел заблокировать 18 млн IP-адресов, с помощью которых Telegram обходил блокировки, и этим нарушить работу GoogleAmazon, множества сторонних сайтов и фирм, не имеющих к мессенджеру отношения.

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