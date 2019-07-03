Макаров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Спикр Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников при пожаре в Баренцевом море.

Соболезнования он выразил от лица депутатов ЗакСа родным, близким и сослужившим погибших моряков. «Если бы не решительные и мужественные действия других членов экипажа, последствия трагедии были бы еще тяжелее. В этот тяжелый момент мы скорбим вместе с семьями погибших и искренне желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - заявил Макаров.

В госпитале остаются пять выживших моряков, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, у них разной степени тяжести отравление угарным газом и ожоги.

Ранее СМИ сообщили, что погибшие моряки-подводники служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петергофе. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.

Моряки-подводники погибли в Баренцевом море 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, отравившись парами горения. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.