Беглов подтвердил службу погибших в Баренцевом море моряков в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников в Баренцевом море и подтвердил, что они закреплены за воинской частью в Петербурге.

«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», - написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее СМИ сообщили, что погибшие моряки-подводники служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петергофе. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.

Моряки-подводники погибли в Баренцевом море 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, отравившись парами горения. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.