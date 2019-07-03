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12:59

Гариной присудили 30 тысяч рублей компенсации из-за уголовного дела о словах в адрес сотрудников Центра "Э"

фото ЗакС политика Гариной присудили 30 тысяч рублей компенсации из-за уголовного дела о словах в адрес сотрудников Центра "Э"

Петроградский суд Петербурга постановил взыскать с Минфина РФ 30 тысяч рублей в пользу активистки Дины Гариной за уголовное преследование по делу о возбуждении вражды, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Гарина подала иск после того, как было прекращено дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти) из-за слов о сотрудниках Центра «Э», ее интересы защищал адвокат Виталий Черкасов. За активисткой не признали права на реабилитацию, ей не разъяснили порядок возмещения вреда, и она не знала, что с нее сняли подозрения. В иске она просила взыскать компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей, но суд удовлетворил ее требования лишь частично. Черкасов намерен обжаловать это решение и добиться полного удовлетворения иска.

В декабре 2018 года Гарину приговорили к 180 часам обязательных работ по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). На эту статью переквалифицировали ее дело о словах в адрес сотрудников Центра «Э». Активистку освободили от наказания, поскольку срок давности преступления уже истек.

В 2016 году Гарину приговорили к 1,5 годам условно, признав виновной к призывам к экстремистской деятельности через интернет и возбуждении вражды. Поводом стал пост в группе «Русские в СПб», посвященный гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа.

В 2018 году выяснилось, что Гарину отстранили от работы из-за того, что ее не убрали из списка экстремистов, хотя ее условный срок уже истек. Позже из-за этого ее уволили.

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