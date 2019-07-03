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13:23

Милонов – ЛДПР: Не пытайтесь учить Петербург нормам хорошего тона "по-жириновски"

фото ЗакС политика Милонов – ЛДПР: Не пытайтесь учить Петербург нормам хорошего тона "по-жириновски"

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал руководство ЛДПР из-за позиции по переходу бывшего лидера фракции в Заксобрании Петербурга Олега Капитанова в Смольный.

Милонов призвал руководство партии не искать виноватых в решении Капитанова перейти на работу в Смольный и в его неучастии в выборах губернатора Петербурга. По мнению депутата, ничто не мешало Капитанову собирать подписи муниципалов для прохождения «фильтра» и готовиться к выдвижению на пост градоначальника. В ряде регионов России в 2018 году представители от ЛДПР занимали «достойные и даже победные места».

«При всем уважении к личности основателя ЛДПР, в северной столице нет ярких политиков и спикеров, способных хоть частично нести в себе харизму Владимира Вольфовича [Жириновского]», - считает Милонов.

Он посоветовал руководству партии «не сильно расстраиваться» по поводу нового места работы Капитанова и считать преимуществом то, что в региональном отделении ЛДПР видят кадровый резерв для Смольного. Также Милонов надеется, что вместо Капитанова петербургское отделение партии возглавит «харизматичный руководитель, у которого никогда не будет возникать проблем с поддержкой в городе.

К тому же, считает Милонов, Петербург – это «имперский город со своими традициями, мифологией и отдельным сознанием». «В Петербурге-Ленинграде не очень любят, когда посторонние касаются святых для нас вещей — войны, блокады, культурного и исторического наследия. Хотелось бы, чтобы в ЛДПР помнили об этом и не пытались учить целый город нормам хорошего тона "по-жириновски"», - сказал депутат.

Капитанов выбыл из борьбы за пост губернатора Петербурга, не сдав достаточное количество подписей муниципальных депутатов. 1 июля он донес всего две подписи к имевшимся 147 – а сдать нужно было минимум 155.

Перед этим врио губернатора Александр Беглов предложил Капитанову должность председателя комитета по межнациональным отношениям. Тот согласился, отказался от места депутата в ЗакСе, но заявил о намерении продолжить губернаторскую кампанию.

Глава партии Владимир Жириновский заявил, что Капитанов напишет заявление об увольнении из комитета и продолжит участие в выборах. Выдвиженец сначала отказался комментировать это заявление, а позже приостановил своё членство в ЛДПР.  С 28 июня Капитанов официально вступил в должность председателя комитета. 


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14:06    
Похоже, конфетка не пришлась Милонову по вкусу.

14:05    
Да, учитесь нормам хорошего тона у Милоши. Он дважды преподавал уроки на первомайских шествиях.

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