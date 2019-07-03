Храм Спас-на-Водах в Мурманске опубликовал первый список имен погибших подводников

Храм Спас-на-Водах в Мурманске опубликовал первый список имен моряков-подводников, погибших при пожаре в Баренцевом море.

Имена без фамилий перечислены в сообщении о литургии, которая состоится 3 июля. Это Дионисий (возможно, имеется в виду Денис, упомянуто дважды), Константин (упомянуто дважды), Сергей, Виктор, Дмитрий, Владимир (упомянуто дважды), Андрей, Александр (упомянуто дважды), Михаил, Николай.

Издание Baza приводит несколько имен погибших: Денис Долонский, по данным источника – командир пострадавшей подлодки «Лошарик», Николай Филин, Денис Опарин и Андрей Воскресенский. Все они – капитаны первого ранга.

Моряки-подводники погибли в Баренцевом море 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, отравившись парами горения. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее СМИ сообщили, что погибшие моряки-подводники служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Информацию подтвердил врио губернатора Александр Беглов. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.

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