Верховный суд Дагестана отказался отпустить журналиста "Черновика" из СИЗО

Верховный суд Дагестана оставил под арестом редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Арсена Шабанова.

Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма, его задержали 14 июня, возбуждено дело по ст. 205.1 УК РФ. 18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца. Агаев назвал обвинения «абсурдными», а арест журналиста – «попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их».

По некоторым данным, дело связано благотворительным фондом «Ансар», который, в свою очередь, связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским, которого считают вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Адвокат Гаджиева сообщал, что его подзащитного задержали по подозрению в переводе денег на счета проповедника.

Ранее три дагестанских еженедельника – «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» - вышли с одинаковыми передовицами в поддержку Гаджиева. Таким образом издания повторили акцию «Коммерсанта», «Ведомостей» и газеты РБК в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.