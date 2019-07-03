Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Владимир Путин оставил свою подпись под одобренным Госдумой законом о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), тем самым окончательно узаконив его. Документ доступен на портале правовой информации.

Инициатива была внесена на рассмотрение российского парламента лично Путиным после того, как США первыми уведомили РФ о намерении прервать свое членство в договоре, выдвинув Москве ультиматум.

Согласно принятому закону, Путин наделяется единоличным правом вновь возобновить членство в ДРСМД.

Напомним, по условиям договора, в течение нескольких лет и Штаты, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем.