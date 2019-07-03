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15:42

ЦИК снова отправил своих сотрудников проверять предвыбоную кампанию в Петербурге

фото ЗакС политика ЦИК снова отправил своих сотрудников проверять предвыбоную кампанию в Петербурге

Руководитель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко прибыл на совещание в столичный Центризбирком, где отчитался о ходе предвыборной кампании в Северной столице, уведомляет "Фонтанка". По его уверению, ситуация стабильная, работа идет "в штатном режиме".

Всего, подчеркнул Миненко, на выборы жаловались 812 раз.

"Под особым контролем территориальные комиссии 21 и 22. В муниципалитетах «Георгиевский» и «Черная речка» жалуются на наличие очередей. Не все кандидаты успевают подать документы", - отметил глава ГИКа.

В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев известил собравшихся, что в город на Неве вновь были направлены с проверкой сотрудники аппарата ведомства. Он добавил, что в тех МО, откуда поступало более всего жалоб, на досрочном голосовании в 2014 году был зафиксирован самый высокий процент явки, поэтому в нарушениях могут быть заинтересованы лица, которые не могут повторить результаты прошлых выборов из-за отмены этой процедуры.

Также Булаев уверен, что правоохранители должны разобраться во всех зафиксированных фактах нарушений.

Напоследок Миненко наказали проследить за ходом приема документов у кандидатов в мундепы в тех МО, где который день создаются искусственные очереди.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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