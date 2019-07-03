Главный "борец" с наркотиками по ЗАО Москвы отстранён от должности из-за дела Голунова

Руководитель отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на время проверки информации по делу спецкора "Медузы" Ивана Голунова упразднен в должности, поделился с "Интерфаксом" глава пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Ивана Голунова задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков и отправили под домашний арест. В деле было немало несостыковок, экспертиза не выявила следов употребления журналистом запрещенных веществ, в связи с чем выяснилось, что наркотики могли ему подкинуть при задержании. После этого - на фоне массовых протестов - с Голунова сняли обвинения, а 13 июня Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

Ранее "Медуза" опубликовала расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве, из-за которого могло начаться его преследование.