Путин и Лукашенко 18 июля встретятся в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин известил, что 18 июля он намерен встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на просторах Северной столицы. "Рандеву" пройдет в рамках регионального форумах двух стран, передает ТАСС.

Переговоры в целом будут посвящены российско-белорусской интеграции. Путин напомнил, что в текущем году в России походят мероприятия, посвященные 20-летию Союзного государства.

"Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами", - подчеркнул Путин.

Именно эту тем, подытожил глава государства, он и собирается детально обсудить на встрече с Лукашенко.