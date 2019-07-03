Дрозденко пообещал помочь семье погибшего в Баренцевом море подводника

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко принес соболезнования семьям моряков-подводников, ставших жертвами пожара на субмарине Минобороны в Баренцевом море. Траурной речью он поделился у себя в Instagram.

Также он сообщил, что администрация Ленобласти окажет всю необходимую помощь родным и близким Андрея Воскресенского - жителя Соснового Бора, капитана I ранга кавалера Орденов Мужества и ордена "За военные заслуги", который погиб от пламени, возникшем на судне.

Моряки-подводники погибли в Баренцевом море 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны, отравившись парами горения. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее появилась информация, что погибшие моряки-подводники служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Информацию подтвердил врио губернатора Александр Беглов. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.