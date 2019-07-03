Горсуд счел незаконным бездействие полиции при проверке заявления ЛГБТ-активиста

Горсуд Петербурга признал незаконным бездействие городских правоохранителей, перенаправлявших заявление главы "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова об угрозах жизни между собственными структурами, делится "ОВД-Инфо".

Кочетков обратился в полицию после того, как в начале 2019 года в интернете было опубликовано видео, на котором мужчина, назвавшийся Али Басхановым, оскорбляет представитетелей сексуальных меньшинств, обильно сыпля угрозами в их и, в частности, истца, адрес.

Заявление Кочеткова в течение продолжительного времени без ответа "блуждало" по внутриведомственным структурам, и в конечном итоге МВД порекомендовало ему обратиться за помощью, набрав "02" или "112". В то же время, в Центре "Э" по Чеченской республике мужчину уведомили, что человека по имени "Али Басханов" в регионе не проживает.

В итоге Горсуд подтвердил вынесенное ранее Смольнинским райсудом решение о признании бездействия борцов с преступностью незаконным.

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