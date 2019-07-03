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19:01

Горсуд счел незаконным бездействие полиции при проверке заявления ЛГБТ-активиста

фото ЗакС политика Горсуд счел незаконным бездействие полиции при проверке заявления ЛГБТ-активиста

Горсуд Петербурга признал незаконным бездействие городских правоохранителей, перенаправлявших заявление главы "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова об угрозах жизни между собственными структурами, делится "ОВД-Инфо".

Кочетков обратился в полицию после того, как в начале 2019 года в интернете было опубликовано видео, на котором мужчина, назвавшийся Али Басхановым, оскорбляет представитетелей сексуальных меньшинств, обильно сыпля угрозами в их и, в частности, истца, адрес.

Заявление Кочеткова в течение продолжительного времени без ответа "блуждало" по внутриведомственным структурам, и в конечном итоге МВД порекомендовало ему обратиться за помощью, набрав "02" или "112". В то же время, в Центре "Э" по Чеченской республике мужчину уведомили, что человека по имени "Али Басханов" в регионе не проживает.

В итоге Горсуд подтвердил вынесенное ранее Смольнинским райсудом решение о признании бездействия борцов с преступностью незаконным.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:36    
При полном попустительстве властей в России уже миллионы гомосеков...Значит миллионы прекрасных РУССКИХ девушек не вышли замуж, не обрели радость материнства, не родили миллионы(!!!!!) ребятишек! Потому Россия и вымирает! Не зря мудрый Сталин отправлял гомосеков в тюрьму на 5 лет, спасая тем самым других парней от этого позорного и вредного для страны явления!

19:21    
Безобразие ! "Активистов"-тридерастов  обижают ! Срочно расставить одиночные пикеты по Невскому из "активистов" с плакатиками, организовать митинг на Марсовом поле на могилах и пригласить в качестве почётных гостей пархатого паскудника кролика, его коллег-жидов из депутатов, членов гнилого яблока, всех несогласных, насральнистов обязательно и всех желающих. "Пассивные" тридерасты должны быть обязательно. Тема - нас, "активистов"-тридерастов, обижают. На плакатах изобразить гомосексуальный контакт и подпись с восхвалением этого.

19:17   Саша  
Сегодня официально объявлено, что в России МИЛЛИОН(!!!!!!!!!!!!!) больных СПИДом, большая часть которых заразилась через жопу и 15 тысяч которых ежегодно умирают! Такие вот они гомосексуалисты-ценители евро"ценностей"-мерзостей... Из-за них во многом Россия ВЫМИРАЕТ! Только вчера Голикова заявила, что за первые 4 месяца 2019 года естественная убыль населения России составила более 149 тысяч человек, то есть за год будет МИНУС(!!!!!!!!!!) почти в пол миллиона! Сравним со сталинскими временами, когда естественный прирост населения СССР был минимум 2-3 миллиона ежегодно!!!!

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