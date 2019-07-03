Минобороны пообещало вскоре опубликовать список погибших в Баренцевом море подводников

В аппарате Министерства обороны заверили, что в ближайшее время список погибших у берегов Североморска подводников будет обнародован, передает ТАСС.

В числе моряков, чьи жизни унесло пламя, - 7 капитанов 1 ранга, 3 капитана - 2 ранга, 2 капитана - 3 ранга, один капитан-лейтенант и один подполковник медслужбы.

До этого Минобороны впервые назвало имя офицера, спасшего гражданского специалиста во время чрезвычайного происшествия. Это - капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, который задраил за экспертом люк, тем самым отрезав уцелевшую часть судна от пожара.

Моряки-подводники погибли в Баренцевом море 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, носящим неофициальное название "Лошарик", отравившись парами горения. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку инцидента.

Ранее появилась информация, что погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Эти сведения подтвердил врио губернатора Александр Беглов. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.

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