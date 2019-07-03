Архангельский суд наказал организатора акции по раздельному сбору мусора за нарушение правил митинга

Архангельский суд оштрафовал на 10 тысяч рублей организатора акции по раздельному сбору мусора Татьяну Рыжову по статье о нарушении правил проведения митинга (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ), поделилась активистка с "МБХ медиа".

"Решение обжалуем, мы проводим акцию „Разделяй и помогай“ в формате митинга, так как формат этот нам предлагает администрация. Время всегда указывается с запасом, волонтеры были раньше меня, я приехала с реквизитом к началу акции в 12:00", - рассказала о деталях проведенного 25 мая мероприятия Рыжова.

По её словам, основная претензия местных правоохранителей состояла в том, что акция началась на час позже указанного в заявке времени - 11:00. Завершилась она, между тем, по расписанию, отметила Рыжова.