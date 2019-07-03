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19:35

Архангельский суд наказал организатора акции по раздельному сбору мусора за нарушение правил митинга

фото ЗакС политика Архангельский суд наказал организатора акции по раздельному сбору мусора за нарушение правил митинга

Архангельский суд оштрафовал на 10 тысяч рублей организатора акции по раздельному сбору мусора Татьяну Рыжову по статье о нарушении правил проведения митинга (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ), поделилась активистка с "МБХ медиа".

"Решение обжалуем, мы проводим акцию „Разделяй и помогай“ в формате митинга, так как формат этот нам предлагает администрация. Время всегда указывается с запасом, волонтеры были раньше меня, я приехала с реквизитом к началу акции в 12:00", - рассказала о деталях проведенного 25 мая мероприятия Рыжова.

По её словам, основная претензия местных правоохранителей состояла в том, что акция началась на час позже указанного в заявке времени - 11:00. Завершилась она, между тем, по расписанию, отметила Рыжова.

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