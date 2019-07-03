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20:15

Минобороны объявило список погибших в пожаре на субмарине моряков

фото ЗакС политика Минобороны объявило список погибших в пожаре на субмарине моряков

Министерство обороны РФ, как и обещало, выложило полный список офицеров морского флота, погибших в пожаре, произошедшем 1 июля на подводном судне в водах Баренцева моря, извещает РИА "Новости".

Трагедия случилась на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, носящим неофициальное название "Лошарик". Большинство подводников отравились парами горения. Причиной, по данным СМИ, могло стать короткое замыкание. Следственный комитет проводит проверку инцидента.

Ранее появилась информация, что погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Эти сведения подтвердил врио губернатора Александр Беглов. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России.

Полный список погибших подводников выглядит так:

  • капитан первого ранга Денис Долонский,
  • капитан первого ранга Николай Филин,
  • капитан первого ранга Андрей Воскресенский,
  • капитан первого ранга Владимир Абанкин,
  • капитан первого ранга Денис Опарин,
  • капитан первого ранга Константин Сомов,
  • капитан первого ранга Константин Иванов,
  • капитан второго ранга Александр Авдонин,
  • капитан второго ранга Дмитрий Соловьев,
  • капитан второго ранга Сергей Данильченко,
  • капитан третьего ранга Виктор Кузьмин,
  • капитан третьего ранга Владимир Сухиничев,
  • капитан-лейтенант Михаил Дубков,
  • подполковник медицинской службы Александр Васильев.
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