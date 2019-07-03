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20:33

Полиция разыскивает обвиняемого в мошенничестве экс-члена Горизбиркома

фото ЗакС политика Полиция разыскивает обвиняемого в мошенничестве экс-члена Горизбиркома

Смольнинский райсуд Петербурга настоял, чтобы полиция объявила в розыск покинувшего пределы города бывшего члена ГИК Антона Медведева, обвиняемого в мошенничестве, информирует Znak.com.

"Подсудимый утверждал, что он заболел и что находится в медицинском учреждении. Ответы на запросы суда показали, что в медицинском учреждении он не находится. Судом направлялись извещения по всем известным адресам, но им получены не были. В связи с чем подсудимый был объявлен в розыск", - поделились сведениями с изданием в суде.

Медведев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах в 2015 году. По данным следствия, в течение 2012-2013 годов он и его пособники хотели завладеть имуществом ЗАО "ОРМА", совладельцем которого является бывший однокурсник Владимира Путина Виктор Хмарин.

На время следствия с Медведева взяли подписку о невыезде, однако уже в мае 2016 года его задержала ФСБ во время получения 250 тысяч евро. Несмотря на это, в марте 2017 года экс-члена ГИК снова поместили под домашний арест.

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