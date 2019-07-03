Псковский профсоюз стал фигурантом уголовного дела о незаконном бизнесе

В отношении вступившего в конфликт с губернатором региона псковского профсоюза возбуждено уголовное дело о ведении незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, поделилась с "МБХ медиа" руководитель Псковского областного совета профсоюзов, парламентарий-единоросс Ульяна Михайлова.

Фигуранты разбирательства на данный момент не установлены, в связи с чем дело заведено в отношении неопределенного круга лиц. Правоохранители предполагают, что в организации функционировала незаконная гидрохимическая лаборатория. Между тем, станция на постоянной основе осуществляет наблюдение за экологической обстановкой в Пскове и области.

Сама Михайлова, даже будучи депутатом фракции "Единая Россия", активно выступает против возведения в окрестностях города химического завода "Титан-Полимер". В апреле, беседуя с журналистом "МБХ медиа", она рассказала о конфликте с администрацией региона и предположила, что угроза уголовного преследования, вероятно, будет исходить именно оттуда.