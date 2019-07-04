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9:33

Путин об уходе из политики после 2024 года: Об этом пока рано говорить

фото ЗакС политика Путин об уходе из политики после 2024 года: Об этом пока рано говорить

Президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что рано говорить о его уходе из политики после окончания срока в 2024 году, передает «Интерфакс».

«Об этом [уходе из политики] пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», - сказал Путин.

Трудности в скорости развития страны Путин объяснил «экономичесиким реалиями, с которыми приходится сталкиваться России». В том числе – падение и колебания цен на нефть, газ и металл. К тому же есть влияние и «внешних ограничителей», добавил Путин. При этом Россия проводит «очень взвешенную, реалистичную политику, обеспечивая макроэкономическую стабильность, не допускает роста безработицы», подчеркнул президент.

«Больше того - смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей», - заявил Путин.

Бывают и сложности, но это – общая проблема для всех стран, считает президент. Перед Россией стоят «слишком масштабные задачи», и не только в экономике, и главное – «надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, своё место в этих процессах, включиться в общую работу», отметил Путин.

Он рассказал, что считает важным проект «Россия – страна возможностей», направленный на «профессиональный, личностный рост молодежи, людей разных поколений». «Словом, уверен, что, опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан - мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой», - заключил Путин.

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10:52   Саша  
Не хочется повторения форс мажорной ситуации с главой государства на примере СССР в начале 80-х прошлого столетия, когда умер Брежнев, внезапно за ним по болезни Андропов, которому не было ещё и 70 лет, почти сразу же ним Черненко, оклеветавший нашего Гр. Вас. Романова, и тем самым способствовавший приходу к власти в стране НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЯ СССР молодого Горбачёва, приведшего Советский Союз к развалу...Потому Путину надо хорошо подумать о том, когда ему оставлять руководство Россией и кому передать штурвал управления...

9:46    
гениальненко

9:46    
Все враги России, как внутренние, так и внешние, ждут с нетерпением ухода Путина из политики! Но, если и менять Путина, то только на нового Сталина!!! Все остальные варианты очень рискованны и крайне опасны для России, как в плане государственной безопасности, так и сохранения её в существующих границах и в роли великой мировой державы с мощнейшими вооружёнными силами!

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