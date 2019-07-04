Шойгу назвал причиной аварии в Баренцевом море пожар в аккумуляторном отсеке

Причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море, которая привела к гибели 14 моряков-подводников, стал пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», - приводит слова Шойгу РИА «Новости».

Трагедия произошла 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны. Ранее СМИ называли причиной случившегося короткой замыкание.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди погибших было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Полный список погибших моряков Минобороны огласило 3 июля.