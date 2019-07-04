Активист из Томска просит политубежище в Великобритании из-за сотрудничества с "ОР" и неуважения к власти

Томский активист Сергей Чайковский просит политическое убежище в Великобритании из-за подозрений в сотрудничестве с нежелательной организацией, оскорблении власти и пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних из-за постов во «ВКонтакте», передает «МБХ медиа».

По словам Чайковского, сотрудники управления ФСБ по Томской области требовали от него дать показания против участников движения «Открытая Россия». «Я отказался, после чего мне стали поступать угрозы. В апреле полиция начала проверку по факту сотрудничества с нежелательной организацией, оскорбления власти и пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», - рассказал активист.

Решение обратиться за политическим убежищем Чайковский принял в аэропорту Лондона, куда прилетел как турист. Он опасается, что апрельская проверка «была лишь актом устрашения».

В объяснительной записке, предоставленной активистом участковому, Чайковского заподозрили в сотрудничестве с «Открытой России» из-за перепоста новости «МБХ медиа» во «ВКонтакте». Также активист упомянул, что намерен потребовать созыва экстренного заседания Совбеза ООН и раскритиковал президента Владимира Путина.