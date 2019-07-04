Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:27

Активист из Томска просит политубежище в Великобритании неуважения к власти

фото ЗакС политика Активист из Томска просит политубежище в Великобритании неуважения к власти

Томский активист Сергей Чайковский просит политическое убежище в Великобритании из-за подозрений в сотрудничестве с нежелательной организацией, оскорблении власти и пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних из-за постов во «ВКонтакте», передает «МБХ медиа».

По словам Чайковского, сотрудники управления ФСБ по Томской области требовали от него дать показания против участников движения «Открытая Россия». «Я отказался, после чего мне стали поступать угрозы. В апреле полиция начала проверку по факту сотрудничества с нежелательной организацией, оскорбления власти и пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», - рассказал активист.

Решение обратиться за политическим убежищем Чайковский принял в аэропорту Лондона, куда прилетел как турист. Он опасается, что апрельская проверка «была лишь актом устрашения».

В объяснительной записке, предоставленной активистом участковому, Чайковского заподозрили в сотрудничестве с «Открытой России» из-за перепоста новости «МБХ медиа» во «ВКонтакте». Также активист упомянул, что намерен потребовать созыва экстренного заседания Совбеза ООН и раскритиковал президента Владимира Путина.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:28 Муниципал: Документы от кандидатов в депутаты поселка Саперный будут принимать 20 дней

12:25 Эксперты одобрили магистерские программы Европейского университета перед аккредитацией   1

12:24 Муниципал: ЦИК и полиция продолжают контролировать работу ИКМО “Черная речка”

11:54 Андрей Пивоваров пожаловался в ЕСПЧ на задержание на шествии 1 мая в Петербурге

11:27 Активист из Томска просит политубежище в Великобритании неуважения к власти

10:59 В Кронштадте проходит панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам

10:28 Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий с 2021 года

9:53 Шойгу назвал причиной аварии в Баренцевом море пожар в аккумуляторном отсеке

9:33 Путин об уходе из политики после 2024 года: Об этом пока рано говорить   3

3 июля, 20:55 Псковский профсоюз стал фигурантом уголовного дела о незаконном бизнесе

3 июля, 20:33 Полиция разыскивает обвиняемого в мошенничестве экс-члена Горизбиркома   1

3 июля, 20:15 Минобороны объявило список погибших в пожаре на субмарине моряков

3 июля, 20:02 Запущенную оранжерею Таврического сада пустят с молотка: начальная цена - 49 млн рублей   2

3 июля, 19:35 Архангельский суд наказал организатора акции по раздельному сбору мусора за нарушение правил митинга

3 июля, 19:34 Муниципал: Представителям «Яблока» отказали в регистрации кандидатами в трех муниципалитетах Петербурга   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.