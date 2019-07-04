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11:54

Андрей Пивоваров пожаловался в ЕСПЧ на задержание на шествии 1 мая в Петербурге

фото ЗакС политика Андрей Пивоваров пожаловался в ЕСПЧ на задержание на шествии 1 мая в Петербурге

Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на арест на согласованном шествии оппозиционной колонны 1 мая в Петербурге, сообщает «Апология протеста»,

Интересы Пивоварова защищает адвокат Александр Передрук. В жалобе Пивоваров указывает на нарушения нескольких статей Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 11 (право на свободу собраний).

Пивоваров был одним из более 60 задержанных на первомайском шествии общедемократической колонны. Людей начали отправлять в автозаки еще до начала шествия.

Во время прохода по Невскому проспекту колонна несколько раз останавливалась, когда полиция начинала задержания. Правоохранительные органы заявили, что раз шествие встало – это уже митинг, а он согласован не был. Куйбышевский суд Петербурга 2 июля признал, что полиция сама останавливала шествие – и прекратил дело одного из задержанных, активиста Сергея Кузина.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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