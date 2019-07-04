Эксперты одобрили магистерские программы Европейского университета перед аккредитацией

Европейский университет получил положительное заключение по результатам аккредитационной экспертизы магистерских программ, сообщили представители вуза.

В заключении эксперты указали на полное соответствие содержания и качества подготовки обучающихся государственным образовательным стандартам «Теперь ждем официальный приказ Рособрнадзора», - добавили в университете.

Европейский университет в 2017-2018 году пережил ряд трудностей. Рособрнадзор лишил вуз образовательной лицензии и трижды отказывал в выдачи новой. Университет подавал встречный иск в московский Арбитражный суд, однако и там получил отказ. За возврат вузу лицензии выступал лично Владимир Путин.

В итоге после проверки лицензию вузу вернули, не найдя нарушений. С 24 августа университет начал принимать студентов. Поступали магистранты и восстанавливаются студенты, не успевшие окончить образование. Тем не менее, без аккредитации магистерских программ вуз не может выдавать дипломы государственного образца.

В феврале 2018-го экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко упрекнул руководство университета в том, что за годы своей работы во дворце Кушелева-Безбородко (из которого вуз выселили) оно его «обезобразило». В ответ университет показал истинную «безобразность» здания.