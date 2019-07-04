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13:09

Полиция проверяла студента СПбГУ из-за списанной работы о наркотиках

фото ЗакС политика Полиция проверяла студента СПбГУ из-за списанной работы о наркотиках

Полиция начала проверку из-за научной работы студента СПбГУ, касающуюся темы наркотиков, передает «Интерфакс».

Студент указал в научной работе под заголовком «Восприятие боли в процессе предсмертных переживаний», что провел эксперимент с использованием наркотиков. Полицейские начали проверку и установили, что на самом деле молодой человек не проводил этот эксперимент. Студент признался, что перевел с английского языка описание эксперимента, проведенного в зарубежном университете, и выдал эту работу за свою. О каких-либо санкциях в отношении студента не сообщается.

Меньше повезло другому студенту СПбГУ, Лукасу Латцу. Его отчислили из университета за интервью с активистами экологического движения «Стоп ГОК», а затем запретили въезд в Россию. К Латцу приходили полицейские, спрашивали его об интервью, а потом заявили, что он, как обладатель учебной визы, не имеет права заниматься журналистикой. Интервью студент брал для исследования по теме, которой посвящена магистерская диссертация.

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