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13:56

Европейскому университету аккредитовали магистерские программы

фото ЗакС политика Европейскому университету аккредитовали магистерские программы

Рособрнадзор аккредитовал магистерские программы Европейского университета, сообщили представители вуза.

«Это значит, что теперь в Европейском университете для студентов магистратуры есть отсрочка от армии, а выпускники получат дипломы государственного образца. Ура!» - рассказали в университете.

Без аккредитации магистерских программ университет не мог выдавать дипломы государственного образца. Аккредитацию на образовательную деятельность вуз вернул в 2018 году после ряда трудностей. Сначала в 2017-м Рособрнадзор лишил вуз образовательной лицензии и трижды отказывал в выдачи новой. Университет подавал встречный иск в московский Арбитражный суд, однако и там получил отказ. За возврат вузу лицензии выступал лично Владимир Путин.

В феврале 2018-го экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко упрекнул руководство университета в том, что за годы своей работы во дворце Кушелева-Безбородко (из которого вуз выселили) оно его «обезобразило». В ответ университет показал истинную «безобразность» здания.

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