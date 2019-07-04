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14:25

Участников марша в поддержку Голунова в Москве оштрафовали почти на миллион рублей

фото ЗакС политика Участников марша в поддержку Голунова в Москве оштрафовали почти на миллион рублей

Суды оштрафовали 65 участников марша 12 июня в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на общую сумму 945 тысяч рублей, передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Ирину Яценко.

По словам Яценко, еще трех человек арестовали, их сроки в общей сложности составили 29 суток. Многие из привлеченных к ответственности не явились в суд, поскольку им не сообщали о рассмотрении дела. Как правило, протокол на заседаниях не ведется, видеозаписи защиты не приобщаются к делу, ходатайства о вызове свидетелей-полицейских отклоняют, а постановления выносят на основании рапортов правоохранителя, считая, что нет оснований им не доверят, рассказала Яценко.

По ее данным, к вечеру 3 июля поступило 335 дел задержанных участников марша по ч. 6.1 и 8 ст. 20.2 КоАП (создание помех движению при проведении митинга и повторное нарушение правил проведения митинга).

Ранее суды Москвы оштрафовали активиста Дмитрия Иванова на 150 тысяч рублей и  арестовали на 10 суток Алексея Навальному по делу об этом марше. Всего было задержано более 500 человек.

Иван Голунов, корреспондент «Медузы», стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследования, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.

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