Суд оправдал трех участников марша в поддержку Голунова в Москве

Головинский суд Москвы прекратил дела трех задержанных на марше 12 июня в Москве в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Новая газета».

По словам одного из задержанных, Георгия Лисеева, ему выдали постановление, в котором указано, что в его действиях «нет состава преступления». Суд признал, что свидетели-полицейские могли ошибаться, давая показания против Лисеева, «учитывая многочисленность задержаний».

Этих участников акции судили по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (создание помех движению транспорта при проведении митинга). Всего суды оштрафовали 65 участников акции на общую сумму 945 тысяч рублей, трех участников – в том числе Алексея Навального – арестовали. Всего было задержано более 500 человек.

Иван Голунов, корреспондент «Медузы», стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследования, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.