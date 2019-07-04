Союз архитекторов предлагает петербуржцам выбрать имя для арт-парка на месте судебного квартала

Союз архитекторов Петербурга открыл специальный сайт для голосования, где жители города смогут оставить свои пожелания относительно названия будущего арт-парка, который разобьют на месте бывшего судебного квартала напротив Биржевого моста. О том, название зеленой зоны выберут петербуржцы, ранее заявляли в Смольном.

О старте голосования известил глава союза Олег Романов на профильном круглом столе, который организовала "Фонтанка". Поделиться задумкой можно на сайте art-park.spb.ru.

Напомним, врио губернатора Александр Беглов объявил о том, что на месте судебного квартала будет возведен арт-парк по типу столичного "Зарядья", на встрече с Владимиром Путиным.

Судебный квартал, равно как и Дворец танцев Бориса Эйфмана, было предложено перенести в район Смольной набережной - поближе к "Правительственному кварталу". Предположительно, его возведут на участке, где ранее собирались построить новый Музей блокады Ленинграда.

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