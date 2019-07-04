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Новости

15:40

Союз архитекторов предлагает петербуржцам выбрать имя для арт-парка на месте судебного квартала

фото ЗакС политика Союз архитекторов предлагает петербуржцам выбрать имя для арт-парка на месте судебного квартала

Союз архитекторов Петербурга открыл специальный сайт для голосования, где жители города смогут оставить свои пожелания относительно названия будущего арт-парка, который разобьют на месте бывшего судебного квартала напротив Биржевого моста. О том, название зеленой зоны выберут петербуржцы, ранее заявляли в Смольном.

О старте голосования известил глава союза Олег Романов на профильном круглом столе, который организовала "Фонтанка". Поделиться задумкой можно на сайте art-park.spb.ru.

Напомним, врио губернатора Александр Беглов объявил о том, что на месте судебного квартала будет возведен арт-парк по типу столичного "Зарядья", на встрече с Владимиром Путиным.

Судебный квартал, равно как и Дворец танцев Бориса Эйфмана, было предложено перенести в район Смольной набережной - поближе к "Правительственному кварталу". Предположительно, его возведут на участке, где ранее собирались построить новый Музей блокады Ленинграда.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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19:28    
БЕГЛЯНД

17:39    
Поддерживаю. Надо перевести эту территорию в ЗНОП и превратить в классический парк, вписав его в архитектурный ансамбль цента.

15:59    
Нам не нужен арт-парк. Нам нужен просто парк.

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