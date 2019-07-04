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16:02

Папа Римский ведет тайную дискуссию с Путиным в Ватикане

фото ЗакС политика Папа Римский ведет тайную дискуссию с Путиным в Ватикане

Сегодня, 4 июля, днем российский президент Владимир Путин прибыл с деловым визитом в Италию, передает ТАСС. Сразу после приземления он отправился в Ватикан, где у него была назначена аудиенция у Папы Римского Франциска.

При встрече глава Римской католической церкви и лидер РФ публично обменялись "конъюктурными" любезностями, после чего Папа пригласил Путина пройти в библиотеку Апостольского дворца и продолжить беседу в закрытом режиме. Подробности дискуссии не разглашаются.

Вместе с Путиным в Ватикан приехали также глава МИД Серегей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр Культуры Владимир Мединский и министр здравоохранения Вероника Скворцова, облаченная, согласно протоколу, в темные одеяния.

Ранее понтифик сообщил, что не исключает, что в ближайшем будущем посетит Россию и пообщается со своими православными коллегами.

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18:19    
17:46. Да нет, надо просто знать чуть-чуть историю Отечества...Для примера ещё один исторический факт. В 1945 году на потсдамской конференции президент США Трумэн с помпой сообщил Сталину, что США испытали атомную бомбу...Хитрец Сталин НИКАК не среагировал на супер информацию, даже глазом не моргнул и ухом не повёл! Американцы подумали, что Сталин не понимает о чём идёт речь...Но в 1949 году СССР испытал свою атомную бомбу!!!

18:02    
110 гвардейцев vs ВС под управлением Шойгу.

17:46    
17.03
Чувствуется, что вы были в ближнем кругу у Кобы. А что сказал ВВП, когда узнал что в Ватикане нет танков и самолетов?

17:03    
Вспомнился один примечательный исторический факт. Когда Сталину доложили в период Великой Отечественной войны, что папа римский просит у него аудиенцию о встрече, Верховный Главнокомандующий спросил о количестве дивизий, имеющихся у папы. Получив ответ, что папа не имеет дивизий, Сталин послал его по известному всем адресу!

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