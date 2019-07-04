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16:56

Мэр Магадана, угрожая штрафами, строго запретил горожанам кормить голубей

фото ЗакС политика Мэр Магадана, угрожая штрафами, строго запретил горожанам кормить голубей

Мэра Магадана Юрия Гришана крайне расстроило зрелище подкормки голубей на одной из главных площадей города, поэтому он дал строгий наказ - действо это немедленно прекратить. Тех же, кто устоять перед "соблазном" прикормить птиц не сможет, он пообещал наказывать рублем.

Дело в том, что голуби, будучи крайне прожорливыми созданиями, разорили высаженные на площади цветники.

"Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства и влечёт за собой административную ответственность", - цитирует Гришана местная администрация.

Согласно положениям ст. 6.4. закона Магаданской области об административных правонарушениях - Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования - гражданам за данный проступок может грозить от 2,5 до 5 тысяч рублей штрафа. Правда, прямого запрета на кормление голубей там нет.

Законодательно кормить голубей запрещено во многих странах Европы. Городские крылатые являются переносчиками множества заболеваний.

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