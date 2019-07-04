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17:31

Правительство не поддержало инициативу о смягчении муниципального фильтра

фото ЗакС политика Правительство не поддержало инициативу о смягчении муниципального фильтра

Рассмотрев предложенную ЛДПР инициативу, предполагающую снижение порога муниципального фильтра с 10% до 5% на губернаторских выборах, правительство приняло решение её не поддерживать. Отчет об этом опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Нынешний фильтр, отметили авторы проекта закона, "позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать", отсеивая таким образом неугодных ей кандидатов. Политическая конкуренция, подчеркивают либерал-демократы, из-за этого сводится почти к нулю.

В отзыве правительства говорится, что в проекте закона не содержится достаточных оснований о неэффективности действующего муниципального барьера и данных правоприменительной практики. Именно поэтому члены кабмина и решили в одобрении инициативы ЛДПР отказать.

В Петербурге ввиду невозможности пройти мунфильтр в губернаторской гонке не смогут поучаствовать большинство подавших в Горизбирком документы выдвиженцев. Например, "яблочник" Борис Вишневский. Таким образом, в грядущем электоральном событии из 28 кандидатов в случае одобрения ГИК смогут поучаствовать всего четверо горожан: депутаты ЗакСа Надежда Тихонова, Михаил Амосов, режиссер Владимир Бортко и врио губернатора Александр Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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