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18:20

Редакции вологодского сайта пришлось отчитываться перед полицией за слово "ханурики"

фото ЗакС политика Редакции вологодского сайта пришлось отчитываться перед полицией за слово "ханурики"

Полицейские нагрянули с визитом в редакцию вологодского сайта Newsvo после публикации заметки, в которой сотрудники местной строительной компании были названы "хануриками", поделилась с "МБХ медиа" корреспондент издания Любовь Стафеева.

По её словам, утром 2 июля пришедшие в редакцию правоохранители уведомили сотрудников, что претензии строителей, которые получают большинство подрядов на ремонт улиц в Вологде, касаются статьи в разделе "БлогоVo" на сайте издания.

"Мы туда собираем интересные посты из соцсетей. 18 июня мы в этой рубрике разместили публикацию градозащитников из группы „Настоящая Вологда“ „ВКонтакте“. Там речь шла о берегоукреплении реки. Эти работы как раз выполняет „Магистраль“", - поделилась деталями Стафеева, уточнив, что полицейские пришли с целью выяснить, как публикации попадают на сайт.  По ее словам, полицейские во время своего визита объснили, что сотрудники „Магистрали“ посчитали слово „ханурики“ в этой публикации клеветой.

Через некоторое время, продолжает журналистка, борцы с преступностью связались с выпускающим редактором раздела "БлогоVo", которая работает по "удаленке", и сообщили ей, что объявят её в уголовный розыск, если она не явится для дачи объяснений в отдел полиции. На этом, подытожила Стафеева, дело и "застопорилось".

Редакция, подытожила сотрудница Newsvo, сразу же обратилась за консультацией к экспертам-филологам и юристам, которые единогласно заявили, что слово "ханурики" под статью о клевете не подпадает.

"Клевета - это распространение порочащих сведений, а „ханурики“ - это скорее оценка, а не сведение", - резюмировала Стафеева.

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