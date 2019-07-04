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18:55

Росмолодежь удалила приказ об учреждении собственной "хиппи"-эмблемы

фото ЗакС политика Росмолодежь удалила приказ об учреждении собственной "хиппи"-эмблемы

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) неожиданно удалило проект приказа об учреждении собственного геральдического знака с федерального портала нормативных правовых актов. На данное обстоятельство обратило внимание издание "Открытые медиа".

Дело в том, что дизайн центрального элемента эмблемы почти целиком совпадает с дизайном стикера, разработанного английским магазином Hippy motors, который специализируется на изготовлении наклеек ручной работы для авто.

Изначально эмблема Росмолодежи должна была представлять собой изображение "серебряного (белого) щита" с "пламенеющим червленым солнцем (без изображения лица) о шестнадцати лучах с золотой тонкой каймой". Это положение было утверждено в акте приказа.

rosmolod_logo.png (502 KB)

Проект эмблемы Росмолодежи

rosmolod_logo1.png (11 KB)

Хиппи-стикер

Однако 3 июля приказ с портала нормативных актов исчез. Сейчас на странице, где он был размещен, стоит пометка "Проект удален".

"Солнце во всей его сияющей красоте. Приносящее жизнь, тепло и свет", - так описывают свой стикер его разработчики из Hippy motors.

Росмолодежь решила не отвечать на вопросы "открытых медиа" о столь странном совпадении логотипов.


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