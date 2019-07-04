Росмолодежь удалила приказ об учреждении собственной "хиппи"-эмблемы

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) неожиданно удалило проект приказа об учреждении собственного геральдического знака с федерального портала нормативных правовых актов. На данное обстоятельство обратило внимание издание "Открытые медиа".

Дело в том, что дизайн центрального элемента эмблемы почти целиком совпадает с дизайном стикера, разработанного английским магазином Hippy motors, который специализируется на изготовлении наклеек ручной работы для авто.

Изначально эмблема Росмолодежи должна была представлять собой изображение "серебряного (белого) щита" с "пламенеющим червленым солнцем (без изображения лица) о шестнадцати лучах с золотой тонкой каймой". Это положение было утверждено в акте приказа.

Проект эмблемы Росмолодежи

Хиппи-стикер

Однако 3 июля приказ с портала нормативных актов исчез. Сейчас на странице, где он был размещен, стоит пометка "Проект удален".

"Солнце во всей его сияющей красоте. Приносящее жизнь, тепло и свет", - так описывают свой стикер его разработчики из Hippy motors.

Росмолодежь решила не отвечать на вопросы "открытых медиа" о столь странном совпадении логотипов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.