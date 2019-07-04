Матвиенко предлагает запретить учащимся пользоваться мобильниками в школе

Во время заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей председатель Совфеда Валентина Матвиенко полагает, что ученикам следует запретить пользоваться мобильниками во время школьных занятий.

"Наверное, вообще надо запретить [мобильные телефоны] в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут? Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках - будет ребенок учиться? Нет", - цитирует переживания Матвиенко "Интерфакс".

Присутствовавшая на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подконтрольное ей ведомство в ближайшее время разработает соответствующую инициативу. Матвиенко попросила постараться сделать это к началу учебного года.

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