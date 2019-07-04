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20:06

Анастасия Шевченко выдвинулась кандидатом в депутаты ростовской гордумы

фото ЗакС политика Анастасия Шевченко выдвинулась кандидатом в депутаты ростовской гордумы

Пребывающая под домашним арестом член совета российской общественной организации "Открытая Россия" (экс-движение) Анастасия Шевченко официально выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах депутатов гордумы Ростова-на-Дону, поделилась с "МБХ медиа" пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.

"Мы планируем вести Анастасию как самовыдвиженца. Это будет правильно с политической точки зрения, так как сейчас ее поддерживает множество политических и общественных сил города", - отметила общественница.

Поддержку Шевченко пообещала оказать "Партия перемен" Дмитрия Гудкова.

Предвыборная кампания активистки будет строиться вокруг решения локальных городских проблем, и не зацикливаться на её аресте, подчеркнула Грязневич.

Нахождение Шевченко под арестом накладывает ряд проблем для общения с избирателями, однако она может делать это через доверенных лиц и адвокатов.

Напомним, уголовное дело Шевченко - прецедент для российского правосудия. Его возбудили, обвинив женщину в работе на нежелательную организацию. Попав под домашний арест, женщина лишилась тяжело болеющей дочери, которая умерла вдали от матери из-за того, что суд отказался отпускать её в больницу.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Сделано это было в связи с тем, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Между тем весной на её базе была учреждена одноименная общественная организация.

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