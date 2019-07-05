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9:33

"Левада-центр": Россияне всё ещё одобряют деятельность Путина

фото ЗакС политика "Левада-центр": Россияне всё ещё одобряют деятельность Путина

Согласно последним данным социологов "Левада-центра", большинство россиян (68%) по-прежнему одобряют деятельность Владимира Путина как президента России, информирует "Интерфакс". Негативно высказались о работе главы государства 31% опрошенных.

В то же время заслуги Дмитрия Медведева в качестве главы правительства положительно оценивают лишь 36% респондентов. В целом деятельность кабмина одобряют 43% граждан, но 55% не доверяют ему. Госдумой довольны 38% опрошенных.

Всё ещё высоким остается количество тех, кто считает, что страна идет "неверным курсом" - 41%. Тех, кто придерживается обратного мнения - 48%.

В мае был зафиксирован рекордно низкий показатель доверия главе государства - 31,7%. Через некоторое время социологи отчитались о "сенсационном" колебании рейтинга: выяснилось, что Путину доверяют не 30% россиян, а 72,3%.

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14:41    
Какого именно? Их же несколько.

11:29   вс  
Его рейтинг мы видели по количеству дизлайков на ютуб каналах после прямой линии.Так что не надо нас причесывать.Стареющий,потерявший уважение людей президент включил всю мощь госпропаганды,но это уже не работает,мы все это знаем.Из каждого утюга провластные сми восхваляют путина.А за что?Какие из подписанных за год им законов облегчили жизнь простому человеку?Экономика развалилась,предприятий закрылось больше,чем создали,усугубились проблемы в образовании,здравоохранении,экологии,налоги,цены и тарифы растут,доходы падают...За это одобрять путина?Все что он может-одни пустые обещания,которые мы слышим который год ?Никакого толка от такого президента.

10:55    
10:22 Саша, средняя продолжительность жизни в России находится на 129 месте в мире (на 2018 год). Выше Папуа-Новой Гвинеи, но ниже вечно депрессивной Гайаны. У вас странное представление о мировых стандартах. Ваш "лейтмотив" - "Россия превыше всего", очень напоминает другой лозунг - "нация превыше всего". Те, кто его пропагандировали, очень плохо кончили, в 1945 году.

10:40   Sandr805   sandr805@gmail.com
Путин СКАЗОЧНЫЙ !!! и все кто ему верит тоже сказочные...
Скоро всё изменится.

10:22   Саша  
10:06. Я на 100% убеждён в правильности пенсионной реформы в интересах российского государства, его живучести, его будущего, что очень важно в наше нестабильное время! Россия превыше всего!!!!!!! Это должно стать лейтмотивом жизни каждого россиянина! Сначала думай о Родине, потом о себе! Тем более, даже после повышения возраста выхода на пенсию, россияне будут выходить на пенсию раньше, чем абсолютнейшее большинство граждан мира! Средняя продолжительность жизни россиян за последнее время выросла примерно на 8-9 лет(!!!!!!!!!!!!!!!!!) до 73 лет, приблизившись значительно к мировым стандартам... Так почему при таком росте должен оставаться крайне низкий возраст россиян выхода на пенсию???????????

10:22    
Мы даже знаем фамилии этих россиян: Ротенберг, Тимченко, Сечин, Миллер, Матвиенко, Беглов, Медведев, Мантуров, Шойгу их соседи по коттеджному поселку и ближайшие родственники...

10:09    
У Путина бы рейтинг взлетел до небес, если бы он принудил олигархов, крупных буржуев, миллиардеров делится с российским трудовым народом, а второе - вернул бы Новороссию в лоно матушки России, что было на 100% исторически справедливо!

10:06    
9:55   Саша, Вы действительно считаете посетителей этого сайта скудоумными? Почитайте нормативные акты. Странно, что Вы не указали, что "слава гениальному вождю!" в прошлом году его заслугами женцины и мужчины ушли на пенсию с 55 и 60 лет соответственно. Гражданам увеличили пенсионный возраст до 60 - женщинам и до 65 - мужчинам, многие из которых до него не доживут. И все это сделано, по мнению ряда экспертов, для дополнительной наживы олигархов и ни для чего более.

9:57    
Интересно узнать, сколько россиян доверяют данным социологов, многие из которых давно ставли пропагандистами. А тех, кто не стал не подпустят к СМИ их жироизобильные хозяева.

9:55   Саша  
68% одобрения россиянами деятельности Путина-это прекрасный результат! Причина этого в том, что у России сейчас хорошее экономическое положение, к примеру, рубль в этом году вырос на 10%(!!!) по отношению к доллару, золотовалютные резервы превысили 500 миллиардов долларов, растёт ФНБ, масса иностранных инвестиций и тд. и тп. Тем, кому в начале года исполнилось 55 лет(женщины) и 60 лет(мужчины) с 1 июля стали получать пенсии. На внешнем фронте тоже всё нормально - масса встреч Путина с лидерами крупнейших стран мира, Путин хорошо провёл "двадцатку", послав японцев по Курилам на три буквы, Россию восстановили в ПАСЕ и тд.

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