"Левада-центр": Россияне всё ещё одобряют деятельность Путина

Согласно последним данным социологов "Левада-центра", большинство россиян (68%) по-прежнему одобряют деятельность Владимира Путина как президента России, информирует "Интерфакс". Негативно высказались о работе главы государства 31% опрошенных.

В то же время заслуги Дмитрия Медведева в качестве главы правительства положительно оценивают лишь 36% респондентов. В целом деятельность кабмина одобряют 43% граждан, но 55% не доверяют ему. Госдумой довольны 38% опрошенных.

Всё ещё высоким остается количество тех, кто считает, что страна идет "неверным курсом" - 41%. Тех, кто придерживается обратного мнения - 48%.

В мае был зафиксирован рекордно низкий показатель доверия главе государства - 31,7%. Через некоторое время социологи отчитались о "сенсационном" колебании рейтинга: выяснилось, что Путину доверяют не 30% россиян, а 72,3%.