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Новости

10:03

Три дела о неуважении к власти завели в Архангельской области после доносов пенсионерки

фото ЗакС политика Три дела о неуважении к власти завели в Архангельской области после доносов пенсионерки

В небольшом региональном городе Котлас, расположенном в Архангельской области, "жертвами" доносов 68-летней пенсионерки стали как минимум трое местных жителей, которых обвиняют в оскорблении власти, извещает "Новая газета".

Виртуальную "вершительницу правосудия" зовут Ольга Ильина.

Женщина решила стать "орудием" закона еще до того, как инициатива, предполагающая штрафы за неуважение к власти, официально вступила в силу. "Новая" пишет, что Ильина мониторит "ВКонтакте" под ником "Алиса Василевская". Раньше дама трудилась учителем русского языка и литературы.

После её донос протоколы о неуважительном отношении к власти были составлены на 46-летнюю Светлану Бакшееву, работающую продавцом, и 47-летнего электромонтёра Дмитрия Попперека. Причем, на Бакшееву Ильина заявила целых 7 раз, в каждом случая требуя оштрафовать женщину на 100 тысяч рублей.

По первому протоколу Бакшееву уже оштрафовали на 30 тысяч рублей, суд по второму ещё состоится.

2 июля Ильина оставила "ВКонтакте" комментарий, в котором заявила, что считает наказание по данной статье резонным и справедливым. Равно как и доносы свои дама считает полезным делом.

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14:14    
Все, кто принимал этот "беззакон", от Клишаса и компашки, до подписавшего Путина - подонки и мерзавцы. И это не оскорбление власти, а описание моральных качеств участников произвола, дискредитирующих власть.
Клишас так просто говно собачье. Попробывал бы он такой закон протащить в кнессете!

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