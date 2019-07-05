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10:18

ГИК не зарегистрировал Капитанова как кандидата в губернаторы

фото ЗакС политика ГИК не зарегистрировал Капитанова как кандидата в губернаторы

Горизбирком 5 июля провел очередное заседание. Комиссия отказала выдвиженцу от ЛДПР Олегу Капитанову в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Причина отказа - недостаточное количество подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения Капитанова. Он предоставил в общей сложности 149 подписей. Горизбирком установил, что достоверных подписей 147 - столько Капитанов принес в ГИК в первый раз. Донесенные выдвиженцем подписи Горизбирком не учитывал. 

Отметим, для регистрации необходимо минимум 155 подписей.

Ранее Капитанов согласился занять должность председателя комитета по межнациональным отношениям. Такое предложение ему сделал другой выдвиженец - врио губернатора Александр Беглов.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:20    
И губернатором не стал, и членства лишился. Это месть Жириновского за непослушание.

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