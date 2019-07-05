Прокуратура сочла незаконным грубое задержание подростка на "марше Голунова" в Москве

Останкинская межрайонная прокуратура Москвы признала противоречащим закону жестокое задержание несовершеннолетнего юноши на столичной акции в поддержку спецкора "Медузы" Ивана Голунова 12 июня, поделился с "Интерфаксом" член ОНК Иван Мельников.

Прокуроры вынесли представление руководителям отдела полиции по Алексеевскому району.

По словам Мельникова, в Росгвардии ему также сообщили, что материалы проверки действий осуществлявших задержание сотрудников ОМОН были переданы в Следком.

После грубого задержания на акции 12 июня 17-летнему подростку потребовалась экстренная медицинская помощь. В ОНК уведомили, что правоохранители избили его, пытаясь отобрать фотокамеру.

В то же время в Росгвардии всю вину за жестокое обращение возложили на юношу: якобы он сам провоцировал сотрудников ведомства, бранно ругаясь в их адрес и показывая "непристойные жесты".

Мероприятие, призванное поддержать до не давних пор пребывающего под арестом по обвинению в сбыте наркотиков спецкора "Медузы" Ивана Голунова, прошло близ станции метро "Чистые пруды". Акция была запланирована еще до освобождения расследователя. На улицы вышло порядка полутора тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", в Москве, в том числе с применением грубой силы, было задержано более 420 человек, включая журналистов.