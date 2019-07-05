Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:45

Прокуратура сочла незаконным грубое задержание подростка на "марше Голунова" в Москве

фото ЗакС политика Прокуратура сочла незаконным грубое задержание подростка на "марше Голунова" в Москве

Останкинская межрайонная прокуратура Москвы признала противоречащим закону жестокое задержание несовершеннолетнего юноши на столичной акции в поддержку спецкора "Медузы" Ивана Голунова 12 июня, поделился с "Интерфаксом" член ОНК Иван Мельников.

Прокуроры вынесли представление руководителям отдела полиции по Алексеевскому району.

По словам Мельникова, в Росгвардии ему также сообщили, что материалы проверки действий осуществлявших задержание сотрудников ОМОН были переданы в Следком.

После грубого задержания на акции 12 июня 17-летнему подростку потребовалась экстренная медицинская помощь. В ОНК уведомили, что правоохранители избили его, пытаясь отобрать фотокамеру.

В то же время в Росгвардии всю вину за жестокое обращение возложили на юношу: якобы он сам провоцировал сотрудников ведомства, бранно ругаясь в их адрес и показывая "непристойные жесты".

Мероприятие, призванное поддержать до не давних пор пребывающего под арестом по обвинению в сбыте наркотиков спецкора "Медузы" Ивана Голунова, прошло близ станции метро "Чистые пруды". Акция была запланирована еще до освобождения расследователя. На улицы вышло порядка полутора тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", в Москве, в том числе с применением грубой силы, было задержано более 420 человек, включая журналистов.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:33 Суд прекратил дело активиста Тишкина о краже термокружки из Starbucks в "Галерее"

15:59 Помощника полпреда президента в УФО заподозрили в госизмене   1

15:28 Муниципал: ИКМО "Сосновское" отказали "Яблоку" в регистрации кандидатов

14:57 Смольный определился, к какому времени наконец "доделают" "Новокрестовскую" и "Беговую"

14:47 Муниципал: Кандидат в депутаты МО № 15 Шмаков сообщил о давлении в свой адрес   1

14:33 Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей   2

14:06 РБК: В Москве по подозрению в хищении минимум 140 млн рублей задержаны сотрудники ФСБ   3

13:45 В Кремле ознакомились с расследованием Голунова о похоронном бизнесе в Москве

13:16 ЕР не станет "рефлексировать" из-за расследования ФБК о недвижиности главного единоросса Москвы   2

12:55 Нижегородский суд оштрафовал главреда издания Koza.press за "нежелательные" репосты   1

12:25 Муниципал: ИКМО «Академическое» отгородилось от кандидатов турникетом

12:22 Путин посмертно наградил четверых погибших подводников званием Героев России

12:16 Муниципал: ГИК обязал ИКМО МО «Академическое» выдавать утвержденные формы документов

12:06 "Википедия" заблокировала редакторов, критиковавших российскую оппозицию и хваливших власть   1

11:35 ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в госизмене   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.