Погибших в пожаре подводников похоронят рядом с экипажем "Курска"

Морских офицеров, погибших от огня в водах Баренцева моря, похоронят рядом с экипажем подлодки "Курск" на Серафимовском кладбище в Северной столице, поделился с "Интерфаксом" глава петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

"Изначально мы по своей инициативе начали поиск места для захоронения, предложили Минобороны место рядом с мемориалом "Курска" на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении на Серафимовском кладбище принято официально. Клуб участвует в координации работы", - уточнил Курдин.

Автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев на данный момент работает над проектом коллективного памятника погибшим на субмарине офицерам.

Дата похорон пока остается не известной.

Трагедия случилась 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, носящим неофициальное название "Лошарик". Большинство подводников отравились парами горения. Причиной стал пожар в аккумуляторном отсеке. Следственный комитет проводит проверку инцидента.

Ранее появилась информация, что погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Эти сведения подтвердил врио губернатора Александр Беглов. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России.